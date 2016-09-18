كشف مصدر أمني كويتي مطلع أن قائمة “الممنوعين من تجديد الاقامات”، ممن عليهم “بلوك” ستضم نحو 1100 مقيم لبناني وسوري بسبب علاقتهم المباشرة مع “حزب الله”، تعاطفا وتنظيما، مشيراً إلى انه تم ابلاغ عدد منهم بضرورة مغادرة البلاد في غضون شهر كي يتسنى لهم ترتيب أوضاعهم، فيما “الخطرون” سيتم ابعادهم فورا.

وأكد أن الاجهزة الأمنية الكويتية تلقت كشفا بأسماء اللبنانيين والسوريين الذين تم ابعادهم من الدول الخليجية سابقا، مشددا على أن نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد أمر المعنيين بتحري الدقة والتأكد من صحة المعلومات قبل وضع «بلوك أمني» على أي اسم كي لا يظلم أحد.