تمكن موالون للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، من ضبط شاحنات، تحمل لوحات “عمانية”، محملة بالأسلحة، كانت متجهة إلى .

 

وبحسب صحيفة “الحياة” اللندنية المملوكة للسعودية، فإن محافظ مأرب، سلطان العرادة، أكد أنه “تم الشهر الماضي محاولة ومتفجرات من محافظة حضرموت إلى مأرب في طريقها إلى صنعاء كانت تحملها شاحنات لوحاتها عمانية.”

 

وأضافت الصحيفة أن العرادة، لم يؤكد صلة أية جهة خارجية بتلك الشحنة مبينا أن الناقلات تحمل لوحات عُمانية ولم يتم التأكد من علاقة السلطات العُمانية بها.

 

يذكر أن عضو في الذي يضم أيضا والإمارات وقطر والبحرين والكويت لكنها تحتفظ بعلاقات طيبة مع المنافس الإقليمي للدول العربية الخليجية وكذلك مع الحوثيين.

 

وظلت السلطنة بمنأى عن الذي تقوده السعودية والذي تدخل في في مارس/ آذار من العام الماضي في محاولة لإعادة هادي إلى السلطة بعد أن أجبره الحوثيون على الخروج من البلاد.