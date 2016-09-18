تمكن موالون للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، من ضبط شاحنات، تحمل لوحات “عمانية”، محملة بالأسلحة، كانت متجهة إلى الحوثيين.

وبحسب صحيفة “الحياة” اللندنية المملوكة للسعودية، فإن محافظ مأرب، سلطان العرادة، أكد أنه “تم الشهر الماضي محاولة تهريب أسلحة ومتفجرات من محافظة حضرموت إلى مأرب في طريقها إلى صنعاء كانت تحملها شاحنات لوحاتها عمانية.”

وأضافت الصحيفة أن العرادة، لم يؤكد صلة أية جهة خارجية بتلك الشحنة مبينا أن الناقلات تحمل لوحات عُمانية ولم يتم التأكد من علاقة السلطات العُمانية بها.

يذكر أن سلطنة عمان عضو في مجلس التعاون الخليجي الذي يضم أيضا السعودية والإمارات وقطر والبحرين والكويت لكنها تحتفظ بعلاقات طيبة مع إيران المنافس الإقليمي للدول العربية الخليجية وكذلك مع الحوثيين.

وظلت السلطنة بمنأى عن التحالف العربي الذي تقوده السعودية والذي تدخل في اليمن في مارس/ آذار من العام الماضي في محاولة لإعادة هادي إلى السلطة بعد أن أجبره الحوثيون على الخروج من البلاد.