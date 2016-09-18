قال أنور صوان، الذي دفن الرئيس الليبي السابق معمر القذافي بيده، إن التهديد الأكبر الذى يواجه ليبيا والأخطر حتى من تهديد «الدولة الإسلامية» هو الجنرال «خليفة حفتر»، الزعيم العسكري الذي تسيطر قواته على عدة مناطق في ليبيا، ولم يعترف بحكومة الوحدة الوطنية في طرابلس.

وأضاف «صوان» في مقابلة مع صحيفة «واشنطن بوست» أن حفتر هو القذافي الجديد في ليبيا قائلا: قريبًا ستجد جثته هنا مشيرًا إلى جانب من المستودع الذي ودعت فيه جثة القذافي قبل دفنه.

وتابع «صوان» قائلا: إنه يقوم بشراء الأسلحة، التي يتم بيعها من مخازن السلاح الخاصة بنظام «القذافي»، بالإضافة إلى شرائه للسترات الواقية للرصاص والغذاء، وأي شيء قد يعطي الأفضلية للقوات التي يدعمها صوان في الحرب، خصوصًا على القوات الموالية لتنظيم «الدولة الإسلامية» في ليبيا.

وأشار إلى أن هناك العديد من المعارك التي يجب خوضها، كما أن الأعداء على مدّ البصر موضحًا أنه يوجد الآن أكثر من قذافي واحد في ليبيا.

وتقول «واشنطن بوست» إن صوان يدعم قوات «فجر ليبيا»، وقد قامت هذه القوات بمهاجمة مطار طرابلس، وسيطرت على العديد من أجزاء المدينة صيف عام 2014، بينما تسيطر على شرق المدينة حكومة منافسة.