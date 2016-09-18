أعد موقع “ذا ريتشيست”- المعني بأخبار المشاهير- قائمة بأبرز النجمات اللواتي رفض مواصلة حياتهن الزوجية وحصلن على لقب “مطلقة” رغم جمالهن وإثارتهن.

1– النجمة كاتي هولمز بطلاقها من النجم توم كروز.

2– النجمة ديمي مور بطلاقها 3 مرات من قبل.

3– النجمة أمبر هيرد بطلاقها المثير مؤخرا من النجم جوني ديب.

4– النجمة هالي بيري بطلاقها 3 مرات هي الأخرى.

5– النجمة بريتني سبيرز بطلاقها من الراقص كيفن فيدرلاين.

6– النجمة غوينيث بالترو بطلاقها من زوجها كريس مارتن.

7– النجمة جينفر لوبيز بطلاقها من مارك أنتوني.

8– النجمة ماندي مور بطلاقها من المغني ريان آدمز.

9– النجمة هيدي كلوم بطلاقها من مصفف شعر المشاهير ريك بيبينو ومن بعده المغني البريطاني سيل.

10– النجمة كاتي بيري بطلاقها من الممثل الكوميدي راشيل براند.