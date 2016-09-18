أعد موقع “ذا ريتشيست”- المعني بأخبار المشاهير- قائمة بأبرز النجمات اللواتي رفض مواصلة حياتهن الزوجية وحصلن على لقب “مطلقة” رغم جمالهن وإثارتهن.

 

1– النجمة كاتي هولمز بطلاقها من النجم توم كروز.

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2– النجمة ديمي مور بطلاقها 3 مرات من قبل.

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3– النجمة أمبر هيرد بطلاقها المثير مؤخرا من النجم جوني ديب.

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4– النجمة هالي بيري بطلاقها 3 مرات هي الأخرى.

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5– النجمة بريتني سبيرز بطلاقها من الراقص كيفن فيدرلاين.

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6– النجمة غوينيث بالترو بطلاقها من زوجها كريس مارتن.

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7– النجمة جينفر لوبيز بطلاقها من مارك أنتوني.

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8– النجمة ماندي مور بطلاقها من المغني ريان آدمز.

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9– النجمة هيدي كلوم بطلاقها من مصفف شعر المشاهير ريك بيبينو ومن بعده المغني البريطاني سيل.

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10– النجمة كاتي بيري بطلاقها من الممثل الكوميدي راشيل براند.

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