قرر عدد من التلاميذ إظهار تعاطفهم مع مدرسهم المصاب بالسرطان على طريقتهم الخاصة، في مقطع فيديو أبرزه راديو مونتي كارلو الفرنسي على موقعه الرسمي.

وقدم نحو 400 تلميذ وتلميذة من مدرسة ثانوية في مدينة ناشفيل الأمريكية أمام منزل مدرس، يدعى بن اليس مصاب بسرطان المريء، للمشاركة بالغناء في محاولة منهم لإمداده بالقوة والمحبة التي كان يدعو الطلاب إليها دائما بعد أن أصبح غير قادر على التدريس.

وأظهر الفيديو الفرحة في اعين المدرس بعد مشاهدة تلاميذه تحت نافذة منزله وهم يغنون أغنية “القلب المقدس”