هاجم الاعلامي المصري المثير للجدل أحمد موسى, قرار وزير الزراعة بمنع استيراد القمح الروسي لإصابته بفطر الإرجوت، لافتًا إلى ” أننا منذ 6 سنوات نستورد نفس القمح وكل دول العالم تعتمد تلك النسبة ولم يحدث أي شيء “.

وقال موسى خلال برنامجه “على مسئوليتي” على فضائية صدى البلد: “عايز أعرف بيسبب إيه الفطر ده.. تربنه مثلًا.. يخليك إخواني مثلًا.. يغير اتجاهات الإنسان من إسكندرية إلى الصعيد”، موضحًا أن كل علماء العالم طرحوا أن نسبة 5 في الألف من هذا الفطر يكون آمنا.

وأضاف “مصر لديها مخزون قمح لا يكفي لمدة شهرين ونصف الشهر من الآن بما يؤكد أن هذا القرار لم يتم دراسته نهائيًا، والآثار المترتبة عليه”.

واستطرد: إحنا المصريين لم نصب بمكروه وصحتنا زي الحديد ده إحنا عايزين ندخل سباق موضحا إن تلك الأزمة أولي الأزمات التي تواجه وزير التموين الجديد.

جدير بالذكر أن فطر”الإرجوت” يعتبر من الفطريات شديدة الخطورة، والتي تلوث شحنات القمح المستوردة لمصر من الدول الغربية.

ويقوم الفطر بإفراز مادة الكالويد (إرجوتامين) والتى تسبب مرض “الإرجروتيزم” والذى يسبب بعض الاضطرابات العصبية لدى الرجال والإجهاض المتكرر لدى النساء نتيجة الانقباضات المتتالية لدى الرحم.

ويمكن انتقال الفطر من خلال الصوامع أو الشون خاصة التقاوى، ويهدد 3 محاصيل زراعية “القمح، الذرة الشامية، والشعير”.