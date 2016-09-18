أظهر فيديو تم نشره على موقع “يوتيوب”، اختبار تحمل قاسي على هاتف “آيفون 7″، ونجح الهاتف في اجتياز الاختبارات سواء الخدش أو النيران عبر ولاعة صغيرة على الشاشة.

وقبل هذا الإختبار، قدم موقع “ميرور” البريطاني اختباراً لميزة مقاومة المياه المتاحة داخل هاتف آيفون 7 والتي تحمي الهاتف من سكب المياه عليه بشكل خاطئ أو الوقوع في أماكن بها مياه.

كما نشرت إحدى قنوات يوتيوب الشهيرة والتي تحمل اسم JerryRigEverything فيديو مفصل يشرح الأسباب التي تجعل هاتف آيفون 7 وآيفون 7 بلس مقاوم للمياه وما هي الأمور التى اتخذتها أبل داخل الهاتف في سبيل هذا الأمر.

وهاتف آيفون 7 وآيفون 7 بلس يأتي مع التصنيف المعروف باسم IP67، وهو ما يعني أنه يمكن يظل مغموراً في الماء على عمق نحو 1 متر لمدة تصل إلى 30 دقيقة، على عكس الهواتف التي تأتي بتصنيف IP68 التي يمكنها البقاء أعمق، وهذا يعني أن هاتف آيفون 7 لن يتعطل إذا وقع في الحوض أو في المرحاض، لكن عليك أن تعلم أن الهاتف مقاوم للمياه والغيار وليس ضد الماء وهذا يعني أنه يمكن أن يتأثر بالمياه في بعض الحالات.

والاختلاف بين هاتف آيفون الذي يأتي مع تصنيف IP67 والهواتف الأخرى التي تأتي مع تصنيف IP68 هو أن اختبار مقاومة المياه سيكون مختلف.