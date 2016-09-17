تعرضت المخرجة السورية رشا شربتجي، قبل يومين، لحادث سير بينما كانت تقود سيارتها في بيروت ما أدى إلى إصابتها برضوض وجروح وخاصّة في عينها.

وطلب الأطباء من “شربتجي” الراحة التامة لأسبوعين والابتعاد عن الشاشات واستخدام الأجهزة الالكترونية بالإضافة إلى الابتعاد عن ضوء الشمس لمدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً وهو ما استدعى تأجيل انطلاق تصوير مسلسلها “شوق” الذي كان من المقرر ان ينطلق تصويره عقب عيد الأضحى المبارك مباشرة.

ولم تكن رشا الوحيدة التي تعرّضت لحادث سير خلال الفترة الماضية حيث أصيبت الكاتبة نور شيشكلي برضوض في الرأس و الرقبة و الكتف إثر حادث سير في بيروت أيضاً حيث تخضع لفترة نقاهة تستمر خمسة عشر يوماً.

وكانت الفنانة السورية تولين البكري قد تعرّضت لحادث منزلي حيث سقطت على درج منزلها ما أدى إلى إصابتها برضوض في الكتفين و اليد و الرأس و خضعت لفترة نقاهة مشابهة.

كذلك تعرّضت الفنانة سوسن ميخائيل لتمزق في اربطة القدم إثر تدافع الناس للهرب من مكان سقوط قذيفة هاون في العاصمة السورية دمشق.

أما النجمة السورية سلافة معمار فقد تعرضت للإصابة بمرض التهاب الكبد “A” خلال تصوير دورها في مسلسل “دومينو” وهو الامر الذي جعلها تعتذر عن المشاركة في بطولة مسلسل الندم للمخرج الليث حجو حيث خضعت سلافة لراحة تامة لمدة عشرين يوماً تقريباً وخضعت لحمية غذائية حتى استعادت عافيتها.

كما أصيبت النجمة شكران مرتجى بالدوار الدهليزي أو التهاب الأذن الوسطى الذي يتسبب بنوع من الدوار وهو ما ألزمها المنزل وقضاء فترة نقاهة حتى شُفيت.