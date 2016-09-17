يعاني الكثيرون في الوقت الحالي من إجهاد وجفافٍ في العيون، وقد لا يعلم الكثيرون بأن هناك عادات يومية تساهم في هذا الإجهاد.هذه أبرزها:

1.القراءة أثناء الاستلقاء على الظهر: الاستلقاء على الظهر وقراءة كتاب يتسبب في إجهاد العين بشكل خاص، لذلك يفضّل أن تجلس معتدلًا أثناء قراءتك للكتاب مع وضع الكتاب للأسفل.

2.الاستخدام المكثّف للهاتف: أكثر ما يؤذي العين بالنسبة للهواتف الذكية، هو الخط الصغير الذي يجهد العين، وهناك دراسة بريطانية تثبت ذلك، حيث أن أكثر من نصف المشاركين قالوا بأن الهواتف أثرت على أعينهم بشكل رئيسي.

3.القيادة ليلًا: القيادة ليلًا تتسبب في إجهاد العين مثلها مثل قراءة شاشات الهواتف، وذلك بسبب التركيز الشديد الذي تتطلبه العين.

4.استخدام الحاسوب لساعات طويلة: استخدام الحاسوب لفترات طويلة يتسبب في فتح العين لفترات طويلة أيضًا وهو ما يؤدي إلى جفاف في العين، والذي يتسبب في النهاية في حساسة.

5.إهمال شرب الماء: المعهد الوطني للعيون يؤكد على أن شرب المياه له دور أساسي في بقاء العين رطبة، وهو ما يحميها من الجفاف الذي يؤدي بدوره للحساسية.

6.إهمال لبس النظارات الشمسية: النظارات الشمسية مهمة جدًا للعينين في الأوقات التي تظهر فيها الشمس ويتعرض لها بشكل مباشر، لذلك من المهم أن تلبسها لحماية عينيك من الأشعة فوق البنفسجية.