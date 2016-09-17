أعربت النجمة اللبنانية هيفا وهبي عن غضبها الشديد من التعليقات السلبية الخارجة عن الأداب العامة التي تتلقاها فور نشرها لأي صورة لها على موقع الـ Instagram، وهددت بإغلاق صفحتها قريباً، وانشاء أخرى فقط لأصدقائها المقربين لا غير.

هيفا استخدمت اللغة “الانترنتية” لتعبر عن الحزن الذي ترجم إلى عضب وعصبية، وكتبت غير آبهة لمَ سيقوله الناس أو الصحافة عنها بسبب الكلام التي تفوهت به نتيجة انزعاجها الشديد من التعليقات.

هيفا نشرت صورة الانستغرام وكتبت عليها تعليقاً جاء فيه: “باي باي انستغرام قريباً.. هيك شعب بدو صور خنازير مش صور مشاهير، وأرجوكم لا داعي للتعليق على هذه الصورة لأنها لا تحتوي جمالاً لكي يضرم النار في قلوبكم إنها صورة انستغرام لا أكثر.”

وتابعت: “لا تقلقون سيكون لدي صفحتي الخاصة لأصدقائي فقط ، إلبس وإشلح وقول يالي بدي ساعتها يالي الو مع اجري شي يجي يعضني بـ xxx”

وبعد نشر هيفا لتلك الصورة وللتعليق المفاجيء، عمدت إلى وضع الخصوصية أو الـ Privacy على صفتحها الخاصة على الإنستغرام، ومنعت دخول أي شخص إلا بعد موفقتها شخصياً، ما يعني أنها كانت تتعرض لهجوم كبير من قبل عدد من الأشخاص. حسب موقع الجرس.

كلام هيفا صحيحاً في مجتمع لا يعطي أهمية للحرية الشخصية.