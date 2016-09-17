إذا كنتِ تشتكين بأن زوجك لا يرغب في ممارسة العلاقة الحميمة، لا تقلقي، فهناك أسباب قد تجعله يحجم عن هذه الممارسة ولا تقلل من ثقتك بنفسك.

فعلى الرغم من صعوبة شعورك بالرفض، فهذا لا يعني أن زوجك فقد حبه لك. تعرفي على أسباب عدم رغبته وتعلمي ما يمكنك فعله حيالها:

1.يحتاج للراحة بعد يوم عمل طويل:قد يؤدي هذا لنوع من عدم التواصل بينكما دون أن يلاحظ. حاولي إخباره أنك تقدرين تعبه لكنك تشتاقين إليه.

افعلي شيئاً مريحاً يجمعكما سوياً مثل مشاهدة التلفاز، فهناك فرصة في التقارب بينكما.

2.يتذكر الأطفال: قد يكون لدى زوجك صعوبة في رؤيتك مثيرة بعد أن أصبحت أماً. تخلصي من جميع ما يتعلق بأطفالك في غرفة النوم من ألعاب وصور وغيرها، وأخبري أطفالك بأن هذا الوقت للوالدين فقط.

3.يريد ان يلعب ألعاب الفيديو أو يشاهد المباراة: اعقدي معه اتفاقاً حول الليالي التي ترغبين في قضائها معه بشكل مقبول لديك.

4.حان وقت دورتك الشهرية: بعض الأزواج يشعرون ببعض الاشمئزاز في ذلك الوقت أو يعتقدون أنك لست في مزاج يسمح بقربهم منك.

اخبريه برغبتك، وبأنه يمكنكما بدء نشاط غير جنسي سوياً.

5.يرغب في جنس أكثر عفوية: تجنبي اعتبار الجنس كمهمة يجب فعلها. لكن خططي له في عقلك وتطلعي إليه.

تأنقي من أجله لدى عودته من العمل بعد أن تكوني قد أرسلت الأطفال لجدتهم، واستعدي من أجل موعدك الغرامي.

6.يشعر بالتوتر: قد تكون تجارب جنسية سيئة سابقة بينكما هي السبب في شعوره بالتوتر. إذا كان هذا هو السبب، اطلبي منه فعل شيء ممتع حيث أن إثارتك ستثيره حتماً.

7.يشعر بعدم جاذبيته: دعيه يعرف أنه مازال يأسر قلبك، كذلك غيري نظام حياتكما، مثل تأديتكما بعض التمرينات الرياضية معاً.

8.يشاهد أفلاماً إباحية: إن قضاء الساعات الطويلة على الإنترنت قد يقلل الرغبة لديه ويؤدي لضعف الانتصاب. تحدثي معه مباشرة وبصراحة، وحاولا استشارة معالج.

9.يقلق بشأن العمل: اطلبي منه غلق الهاتف وعدم مراجعة البريد الإلكتروني. لكن حاولي أن تكوني أكثر مرونة حيال المكالمات الهامة. فشعوره بعدم الاستغناء عنه يزيده ثقته بنفسه، والذي ينعكس بدوره على علاقتكما.

10.يفضل النوم:إذا كان يشعر بالتعب بعد يوم طويل ويرغب في النوم، حاولا التقرب من بعضكما نهاراً، أو أخبريه بأنك مستعدة لممارسة سريعة. عند البدء لن يكون زوجك في سباق، وسيؤجل موعد نومه قليلاً.