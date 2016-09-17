لا شكّ أنه للطرق الطبيعية دور في التخفيف على الآلام والوخزات التي يتعرض لها الإنسان، لذلك ما عليك سوى اتباع هذه الخطوات:

1 – تخفيف الصداع النصفي: الطريقة الطبيعية لتخفيف الصداع النصفي هي القيام بفرك منطقة ما بين الإبهام والسبابة من الجهتين، مع الضغط الخفيف، إذ تعمل هذه الحيلة جيدا لتخفيف الصداع النصفي في أسرع وقت.

2- تخفيف ألم الأسنان: لتخفيف آلام الأسنان هناك مجموعة من الخدع التي تعمل بشكل جيد، من بينها قم بوضع قطعة من الثلج على الجزء الخلفي من يدك بين الإبهام والسبابة وسيختفي الألم تماما، تعمل هذه الخدعة كمخدر لـ60-90% من الحالات، فالأعصاب الخلفية الموجودة في يدك هي المسؤولة على الشعور بالألم.

3 – تخفيف التهاب الحلق: عليك بالشاي الساخن للتخلص من الوخز الذي تشعر به في الحلق بعد السعال، كذلك كل ما عليك فعله أيضا هو فرك أذنيك والضغط عليها جيدًا لبضع ثوانٍ وسيختفي الوخز.

4 – تهدئة الأعصاب: عندما تشعر بالضيق وأن أعصابك مشدودة؟ كل ما عليك فعله للإسترخاء في ثواني، هو غسل وجهك بالماء البارد مع التنفس جيدا وستلاحظ الفرق.

5 – اختناق الأنف: يصيب الإنسان أحيانا اختناق نتيجة انسداد الأنف، ولأجل ذلك كل ما عليك فعله للتخلص من هذه المشكلة هو رفع لسانك إلى سقف حلقك مع الضغط بالسبابة وسط الحاجبين لمدة 20 ثانية.

6 – تجنب ظهور بثور: عندما تظهر البثور مع ألم خفيف اضغط عليها بقطعة من الثلج، ثم اضغط بأصبعك بلطف على المنطقة المعالجة لتأخذ حرارة الجسم الطبيعية وهذا سيجنبك ظهور البثور على وجهك.