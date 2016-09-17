بنى مختصون روس نفقًا يسمح بتوفير مساحة أكبر للسيارات من دون الحاجة إلى الاقتراب من الأبنية السكنية، باستخدام تصاميم هندسية حديثة.

وافتتح النفق المكون من طابقين على زاوية شارع “نارودنى أوبلتشيني” و”بيريزارينا”، طول كل من النفق العلوي والسفلي 786 و542 مترا معا.

ويسمح الهيكل الهندسي الجديد بتنظيم حركة السير خلال شارع “نارودني أوبلتشيني” من دون الحاجة إلى إشارات مرورية كثيرة، والتي تعد واحدة من أسباب الازدحام على الطرقات فى العاصمة الروسية.

كما يقدم هذا التصميم الجديد طريقة سهلة لزيادة المسافة بين الطريق والمباني السكنية الواقعة على جانبيه من 6 إلى 14 مترا.