قالت إليزابيث شاكر، عضو مجلس النواب، إن دعوة أقباط لاستقبال الرئيس في نيويورك ليست دعوة سياسية كما زعم البعض.

 

وأضافت إليزابيث، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “بتوقيت ” على فضائية “التليفزيون العربي”: “بالنسبة للمسيحيين نشعر بكم من المحبة لبلدنا ووطنا ورموز الوطن، و ندعم الرئيس السيسي، لأنه من رموز الوطن”.

 

وأكدت عضو مجلس النواب، أن شعروا بالمعاناة في فترة حكم الإخوان، لأنهم رأوا الكنائس وهي تحرق أمامهم، مضيفة: “من أنقذ مصر من هذه الفترة نشعر له بالامتنان، فنحن نرى أن ربنا بعت هذا الرجل لنا لكي ينقذ في مصر”.

 

وتابعت: “احنا مش بنعمل حاجة غلط، ده رئيسنا ومحدش ضغط علينا عشان نستقبله ايه المشكلة اننا ندعمه”.