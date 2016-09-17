قالت إليزابيث شاكر، عضو مجلس النواب، إن دعوة أقباط أمريكا لاستقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي في نيويورك ليست دعوة سياسية كما زعم البعض.

وأضافت إليزابيث، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “بتوقيت مصر” على فضائية “التليفزيون العربي”: “بالنسبة للمسيحيين نشعر بكم من المحبة لبلدنا ووطنا ورموز الوطن، و ندعم الرئيس السيسي، لأنه من رموز الوطن”.

وأكدت عضو مجلس النواب، أن المسيحيين شعروا بالمعاناة في فترة حكم الإخوان، لأنهم رأوا الكنائس وهي تحرق أمامهم، مضيفة: “من أنقذ مصر من هذه الفترة نشعر له بالامتنان، فنحن نرى أن ربنا بعت هذا الرجل لنا لكي ينقذ المسيحيين في مصر”.

وتابعت: “احنا مش بنعمل حاجة غلط، ده رئيسنا ومحدش ضغط علينا عشان نستقبله ايه المشكلة اننا ندعمه”.