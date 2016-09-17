أشار المحامي الدولي محمود رفعت إلى دور الإمارات في ترقية الجنرال الليبي خليفة حفتر إلى رتبة مشير، من قبل مجلس النواب المنحل في طبرق.

وقال في تغريدة عبر حسابه على موقع “تويتر”: “إعطاء حفتر نفسه رتبة مشير الغير موجودة أصلاً في ليبيا، مثلما فعل قبله السيسي في مصر فصل من مسرحية العرائس الذين هم عرائسها بسيرك الإمارات”.

وقام رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، بترقية القائد العام للجيش خليفة حفتر إلى رتبة مشير وذلك بعد نحو سنة ونصف من ترقيته إلى رتبة فريق أول.

وأول أمس نشر الكاتب الصحفي البريطاني الشهير ديفيد هيرست مقالا حول الأوضاع الراهنة في ليبيا، قال فيه:” بريطانيا تلاعب طرفي النزاع في الحرب تاركة مصر والإمارات تفوزان بالغنائم”.

وأضاف، “هيرست” مما لا ريب فيه أن مصر والإمارات العربية المتحدة تحكمهما أنظمة دكتاتورية معروفة بسجلات حافلة من القمع والاضطهاد للمعارضات السياسية. كلا البلدين ينشطان في الخارج بشكل ملحوظ وخاصة في ليبيا، وذلك لضمان الحيلولة دون وصول الحكومات الإسلامية إلى السلطة.

ورغم أن حكومة الوفاق الوطني في ليبيا ليست إسلامية، إلا أن الإماراتيين يبذلون كل ما في وسعهم لإسقاطها لمجرد أن الجماعات الإسلامية خضعت لسلطتها، وإنْ بعد تردد.