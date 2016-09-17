أظهر تسجيل مصوّر، التقطته كاميرات المراقبة، لحظة قيام جنود الاحتلال بتصفية الشاب الفلسطيني حاتم عبد الحفيظ الشلودي (26 عاما)، صباح السبت، قرب مسجد جبل الرحمة مدخل حي تل الرميدة وسط مدينة الخليل، عقب محاولته تنفيذ عملية طعن.

ويُظهر الفيديو جانباً من الحديث الذي دار بين الشهيد الشلودي وجنود الحاجز، حيث كان يحمل في يديه ورقةً، ثم تقدّم نحو الجندي واستلّ سكيناً محاولاً طعن الجندي، لكن الجنود اطلقوا النار عليه بكثافة، ما ادى لاستشهاده في المكان على الفور.

وباستشهاد الشاب الشلودي اليوم، يرتفع عدد الشهداء منذ ظهر الجمعة إلى أربعة شهداء، حيث ارتقى شابٌ أردني في منطقة باب العامود بالقدس المحتلة برصاص جيش الاحتلال بذريعة محاولة طعن جندي، بينما استشهد شاب واصيبت خطيبته بجروحٍ خطيرة، على مدخل مستوطنة كريات اربع الجاثمة على اراضي المواطنين الفلسطينيين شرق مدينة الخليل، ولاحقاً ارتقى فتىً قرب الحرم الابراهيمي الشريف بالخليل برصاص جنود الإحتلال الذين ادّعوا انه حاول طعن احدهم.