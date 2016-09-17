مع بدء العد التنازلي لمعرفة هوية البطل القادم لمسابقة “مستر أولمبيا 2016”، التي انطلقت في لاس فيجاس يوم أمس الجمعة، 16 سبتمر/أيلول وتنتهي اليوم السبت، والتي تعد أكبر مسابقة في العالم في رياضة كمال الأجسام، والتي يشارك فيها عمالقة هذه الرياضة في العصر الحديث أبرزهم، حامل اللقب في 2015، فيل هيث، ووصيفه في ثلاث نسخ سابقة من المسابقة، كاي جرين، وأخيرا الفائز بلقب مستر أولمبيا في عام 2008، دكستر جاكسون، ولما تمثله هذه الرياضة من أهمية على المستوى العالمي، تقدم لكم “وطن” تقريرا مفصلا، يتناول نشاتها وتاريخها وأبرز أبطالها في العصر القديم والحديث.

تمهيد

تعتبر رياضة كمال الاجسام أحد أعظم و أقدم الرياضات في العالم. فهي لا تطور من صحة الشخص فحسب، بل تجعل الجسم في أفضل الأشكال الممكنة.

لم تُعرف رياضة كمال الأجسام بشكلها الحالي إلا في أواخر القرن التاسع عشر الميلادي وأوائل القرن العشرين بمدينة لندن على يد يوجين ساندو (Eugen Sandow) الألماني المولد الذي عاش في الفترة من ( 14إبريل/نيسان 1867 حتى أكتوبر/تشرين أول 1925 )، والذي كان يستعرض عضلات جسمه في المهرجانات أمام الجمهور، وقد أنتج فيلم موسيقي حاز على الأوسكار يروي تاريخ هذا الرجل في سنة 1936 بعنوان: (زيجفيلد العظيم) وقد لعب دور ساندو فيه الممثل نات بندلتون (Nat Pendleton).

وقد نظم يوجين ساندو في 14 أيلول/سبتمبر 1901 ، في لندن أول مسابقة لعرض العضلات نالت استحساناً كبيراً ورواجاً هائلاً وقد شارك هو نفسه في تحكيم هذه المسابقة وفاز بلقبها وليام ل. مورّاي (William L. Murray) من نوتنجهام بإنجلترا، وكانت الجائزة عبارة عن تمثال برونزي ليوجين ساندو نفسه صنعه فريدريك بومروي( (Frederick Pomero.

بروز رياضة كمال الاجسام وازدياد شعبيتها

ازدادت رياضة كمال الأجسام شعبية مع نهاية الحرب العالمية الثانية وصعود موجات التحرر الأوروبية والتأثير الإعلامي الكبير للأساطير الأميركية الكبيرة مثل سوبرمان وسبايدر مان وغيرها، وكان نصيب الألعاب الرياضية بشكل عام وكمال الأجسام بشكل خاص كبيراً جداً من هذه الظواهر الجديدة فبدأ تشجيع الشباب على تمرين أجسامهم والارتقاء بلياقتهم البدنية ولا سيما على يد تشارلز أطلس (Charles Atlas) الذي نشرت إعلاناته في كتب الرسوم الخيالية(Comic Books) وبرز في هذه الفترة العديد ممن اشتهروا بجمال أجسامهم وقوتها مثل جون جريمك ( (John Grime.

الوصول للعالمية

بداية السبعينيات بدأت رياضة كمال الأجسام مرحلة جديدة، لا سيما عبر انتشارها في العالم بأسره فتأسست الاتحادات الوطنية لهذه اللعبة في مختلف دول العالم وظهر على الساحة أبطال جدد كان أعظمهم على الإطلاق آرنولد شوارزنيجر (Arnold Schwarzenegger )، الذي دوت أفلامه في الثمانينيات عبر العالم وأصبح مثلاً أعلى لكثير من الشباب المتحمسين لممارسة هذه الرياضة، وهو ما يعتبرأكثر من قدم خدمة إعلامية لها عبر التاريخ.

استمرت كمال الأجسام بالتألق طوال عقدي السبعينيات والثمانينيات، لكنْ خلال عقد التسعينيات خبا نجمها نسبياً لصالح ما يسمى باللياقة البدنية (Fitness) ولعل ذلك يعود إلى ما ارتبط بهذه الرياضة من سمعة سيئة في مجال المنشطات البنّاءة ، والتي كانت أساس تضخيم العضلات في السبعينيات والثمانينيات، مما جعل الاتحاد الدولي للاعبي كمال الأجسام يصدر تعليمات مشددة بخصوصها، لا سيما خلال سعيه الحثيث للإنضمام إلى اللجنة الأولمبية الدولية (IOC) التي تحرم تعاطي المنشطات في المنافسات الرياضية.

انخراط النساء في رياضة كمال الأجسام

ولم تقتصر رياضة كمال الأجسام على الرجال فقط، حيث نظمت أول بطولة كمال أجسام للنساء سنة 1978، وقد نظمها هنري ماكغي، في كانتون بأوهايو في الولايات المتحدة، والتي كانت أول بطولة من نوعها حيث ركز التحكيم على العضلات وحجمها عند المشاركات فيها.

ونظمت أول بطولة احترافية للنساء سنة 1980، على غرار مستر أولمبيا للرجال وكان اسمها آنسة أوليمبيا (Ms. Olympia)، وأحرزت لقبها الأول الأميركية راشيل ماكليش، التي كانت أيضاً بطلة اللجنة الوطنية للياقة ( (NPC.

وبالبحث عن أبرز محترفي رياضة كمال الاجسام القدماء، فقد كان من رواد كمال الأجسام في الثلاثينيات كل من إيرل ليدرمان (Earle Liederman) الذي كتب بعض الكتب التوضيحية عن كمال الأجسام، وزيش برايتبارت (Zishe Breitbart )، وجورج هاكنشميدت (Georg Hackenschmidt) وإيمي نمينا (Emy Nkemena)، وجورج جويت (George F. Jowett)، وفن هاتيرال (Finn Hateral) الذي كان من رواد فن استعراض العضلات، ومونتي سالدو (Monte Saldo)، ولونسيستون إليوت (Launceston Elliot)، وسيج كلاين (Sig Klein)، وألفريد موس (Alfred Moss )، وجو نوردكويست (Joe Nordquist)، وليونيل سترونجفورت (Lionel Strongfort)، والبطل التشيكي جوستاف فريستنسكي(Gustav Fristensky)، ورالف باركوت (Ralph Parcaut) الذي ألف كتابا عن الثقافة البدنية، وآلان ميد (Alan C. Mead) الذي كان بطلاً خارقاً علماً أنه فقد إحدى رجليه في الحرب العالمية الأولى.

أشهر محترفي رياضة كمال الأجسام

لاري سكوت:

ولد سكوت عام 1938، وهو أول من حصل على لقب “مستر أولمبيا” في كمال الأجسام عام 1965، وحينها لم يكن هناك جائزة نقدية للفائز، فقط الاحترام والتقدير والاعتراف بحصوله على أفضل الألقاب وأسماها في عالم كمال الأجسام.

وكان كل ما يهم “سكوت” أن التاريخ سيذكر أنه أول من حصل على لقب مستر أولمبيا رسميًا، وأنه أعظم لاعب كمال أجسام في العالم، وحصل على اللقب عامي (1965-1966)، وتقاعد بعد ذلك بفترة إلى أن توفي في مارس/ آذار 2014.

سيرجيو أوليفا:

كان “سيرجيو أوليفا” يوصف بالاسطورة في عالم كمال الاجسام، ولد عام 1941 ، وفاز “أوليفا” في بطولة رفع الاثقال فى كوبا عام 1962، وخلال فترة إقامته في جامايكا طالب باللجوء السياسي لأميركا واستطاع الحصول عليه، لينتقل إلى شيكاغو في عام 1963، ليحصل على أول بطولة كمال أجسام في نفس العام.

أرنولد شوارزنيجر:

رياضي وممثل وسياسي، وهو من أهم الشخصيات فى عالم كمال الأجسام، ولد عام 1947 واسمه مرتبط برياضة كمال الاجسام، حيث فاز ببطولة “مستر اولمبيا” 7 مرات و حفر اسمه في عالم كمال الاجسام وتربع على عرشها فترة طويلة 6 مواسم متتالية (1970-1971-1972-1973-1974-1975)، بالإضافة إلى عام 1980، واستطاع دخول السينما في أكبر أفلام هوليوود وأصبح من أكثر المشاهير في العالم على مر العصور.

بدأ شوارزنيجر تمرينات كمال الأجسام في عامه الـ 15، وكان حجم جسده ضئيل بالنسبة للاعبي كمال الأجسام، وعندما انتقل إلى كاليفورنيا كان يتدرب على يد “جو ويدر”.

رونى كولمان

ولد عام 1964 في ولاية لويزيانا – الولايات المتحدة، خدم كضابط شرطة في ولاية تكساس، وفاز في أول منافسه له كلاعب محترف فى بطولة “كند برو” عام 1995، وحصل على المركز الأول في عام 1997 في مسابقة روسيا الكبرى لكمال الأجسام ومسابقة ليلة بطل في عام 1998 ومسابقة “تورنتو برو” في نفس العام.

بعد نجاح كولمان في كمال الأجسام قدم فيديوهات عديدة للتدريب يعطى من خلالها نصائح من خلال خبرته في كمال الأجسام.

فيل هيث

ولد في 18 ديسمبر 1979 في واشنطن، وفاز بالأولمبياد في2011 و2013، ووصف بأنه يسير بخطى واثقة كالبطل الصغير، وكان لقائه في المنافسة يجعل خصمه ينتظر الإخفاق.

وعرف عنه أنه لا يعرف سوى النصر، فقد حصل على المركز الثالث في 2008 والخامس في العام التالي، ثم حصل على المركز الثاني فى 2010 تمهيدا للمركز الأول في 2011.

دكستر جاكسون

ولد في 25 نوفمبر 1969 بالولايات المتحده الأميركية، وهولاعب كمال أجسام محترف”ملقب بالشفرة، بالاتحاد الدولي لكمال الأجسام واللياقة البدنية، فاز ببطولة مستر أولمبيا عام 2008 ويعيش فى جاكسون فيل فلوريدا.

ويعتبردكستر جاكسون هو أول مشارك في بطولة أمريكا الوطني هعام 1992 وحل ثالثاً، وأول مشاركه له كمحترف عام 1999 في بطولة أرنولد كلاسيك فئة المحترفين وحل سابعاً، وبطولة ليلة الأبطال المركز الثالث، ومستر أولمبيا المركز الثاسع.

كاي غرين

لاعب كمال أجسام أمريكي محترف، ولد 12 يوليو/تموز 1975 في برونكس، نيويورك، واضافة لاهتمامه بكمال الأجسام، عرف باتقانه الرقص والرسم، وذكر في سيرته الذاتية انه اصبح مهتما بكمال الأجسام من خلال اعجابه للفن البصري.

كتب في سيرته الذاتية على موقعه، واصفا طفولته بالمضطربة، وبدأ مسيرته في كمال الأجسام عام 1999 في منافسة يونفورس تيم وفاز بالمسابقة، إلا أنه أعرب عن خيبة أمله، وتوقف عن المنافسة لمدة خمس سنوات وعاد من جديد في لقاء يونفورس تيم عام 2004 وفاز مرة اخرى، وهو النجاح الذي أهّله للحصول على لقب لاعب كمال أجسام محترف.