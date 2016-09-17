هل تساءلتم يوماً لماذا أزرار قميص الرجال على جهة اليمين في حين أزرار قميص النساء على جهة اليسار؟ إليكم بعض النظريات التي تشرح ذلك:

– تحمل النساء أطفالهنّ بيدهنّ اليسرى وتبقى يدهنّ اليمنى حرّة وبالتالي فإن الأزرار لجهة اليسار تُسهّل عليهن عمليّة فكّها باليد اليمنى لإرضاع أطفالهن.

– اعتادت النساء على امتطاء الخيول بوضع جانبي أي لجهة اليسار لذلك تمّ وضع أزرار قمصانهن على جهّة اليسار ليُخفّفوا دخول الهواء إلى داخل قمصانهم في هذه الوضعية.

– اعتادت النساء الثريات على ارتداء الملابس بمساعدة الخدم اللواتي كنّ يستخدمنّ بغالبيتهمن اليد اليمنى، في حين كان الرجال يميلون لارتداء ملابسهم بأنفسهم.