أقدم رجل في ولاية ميشيغان الامريكية على قتل زوجته بعد ضربها وخنقها وطعنها، ثم أحضر عشيقته التي هي أيضاً نسيبته وعمرها 25 عاماً، إلى المنزل وأقاما علاقة جنسية، فيما كانت الجثة لا تزال مخبّأة في الطابق العلوي.

وأدين لويد دوجون 48 عاما بارتكاب جريمة قتل من الدرجة الأولى بعد ما قام بقتل زوجته كيمبرلي. إلا أن الزوج المتهم يُنكر ارتكابه جريمة من الدرجة الأولى، والعبث بالجثة.

وكانت شقيقة كمبرلي قد أبلغت عن اختفائها في 28 أيار 2014.

ويقول المحقّقون إن دوجون ضرب زوجته وربطها وكمّ فمها قبل أن يطعنها حتى الموت في منزلهما.

وعبّر لويد مراراً وتكراراً عن رغبته في قتل زوجته بطريقة عنيفة، حيث أبلغ زميله في العمل ذات مرة أنه يريد اقتيادها إلى الجنوب وإطعامها للخنازير كي لا يبقى لها أثر، بحسب ما ورد في الإفادات أمام هيئة المحلفين.

