ذكرت إذاعة الفاتيكان اليوم السبت، أن الأب “غابريل أمورث” أشهر طارد للأرواح الشريرة في الكنيسة الكاثوليكية، الذي مارس طقوسًا لطرد الشيطان على عشرات الآلاف من الأشخاص منذ ثلاثة عقود، توفي عن عمر ناهز الـ91 عامًا.

وقالت مجموعة “سان باولو غروب”، إن القس الإيطالي توفي أمس الجمعة في مستشفى “فوندازيون سانتا لوسيا” في روما، حيث نقل إلى المستشفى منذ بضعة أسابيع “بسبب مضاعفات في الرئة”.

وكان أمورث، أحد المحافظين الذي كان يتكلم بشكل صريح، حظي باهتمام إعلامي منذ سنوات بسبب قوله إن ستالين وهتلر وإرهابيي تنظيم داعش بهم مس من الشيطان، وبسبب إدانته أيضًا لليوجا وهاري بوتر والتليفزيون بوصفها أعمال شيطانية.

وقال لإذاعة الفاتيكان عام 2006: “إذا فكر أحد فيما ارتكبه أشخاص مثل ستالين أو هتلر، من المؤكد سيدرك أنهم ممسوسون بالشيطان، وهو ما يتم رؤيته في تصرفاتهم، وفي سلوكهم، وفي الرعب الذي يرتكبونه”.

وفي عام 1990، أسس الرابطة الدولية لطاردي الأرواح الشريرة وقادها حتى عام 2001.

وتم الاعتراف به بشكل رسمي من قبل الفاتيكان في عام 2014.