في إطار تقريرها السنوي حول المنتجات الغذائية التي تسمح بدخولها للولايات المتحدة، أصدرت هيئة الغذاء والدواء الأميركية “FDA”، تقريرًا وصف بالخطير كشفت فيه عن مفاجآت بشأن طعام المصريين وتناول منتجات غير صالحة للاستخدام الآدمي.

وتناول التقرير قائمة كبيرة بأسماء الشركات المصرية وأنواع المنتجات التي تحظر دخولها الولايات المتحدة الأميركية، وكانت المفاجأة أن معظم تلك المنتجات تمثل وجبات رئيسية للشعب المصري بمختلف طبقاتهم وبشكل دائم.

وفيما يلي قائمة بتلك المنتجات:

1- الشركة العربية لمنتجات الألبان: جميع الأجبان تحتوي على بكتريا عنقودية (STAPHYLOCOCCUS AUREUS) تفرز سموم.

2- جرين لاند: جبنة بيضاء اسطنبولي تحتوي على (سالمونيلا).

3- الوكالات العالمية (ش. بطرس غالي، هليوبوليس): جبن (إي كولاي)

4- فور إم (شبرا): جبنة رومي.

5- حلايب لمنتجات الألبان: جبنة رومي.

6- شركة الدلتا للحلويات والصناعات الغذائية – لبان.

7- دريم : جيلي فراولة و كافة أنواع الجيلاتين.

8- حلوى الرشيدي الميزان: مربى و جيلي وحلاوة طحينية.

9- جولدن فودز: سيريال و كورن فليكس.

10- الحرية للصناعات الغذائية: حلوى.

11- الشركة الوطنية للصناعات الغذائية (مصنعي مدينة السادات والمنصورية بالهرم): مشروبات. غازية وغير غازية بنكهة البرتقال.

12- ميل للعناية الشخصية: أملا زيت شعر.

13- مونتانا – الشركة المتحدة للصناعات الغذائية: بامية (تحتوي على المبيد الحشري السام PROFENOFOS).

14- النصر للأغذية المحفوظة: بامية طازجة ومجمدة (تحتوي على المبيد الحشري السام METHAMIDOPHOS).

15- أميد فيردي للمنتجات الاورجانيك Amd Verde Organic House: نعناع مجفف ومطحون و خروب (تحتوي على مبيد حشري).

16- أروماتيك للنكهات والمستخلصات: بابونج بودرة (أربع أنواع مبيدات حشرية).

17- كولد ألكس (العامرية): بامية ولوخية وقلقاس مجمد مبيد فطري CARBENDAZIM)).

18- دكتور أوليفي (منشية السادات): ليمون وزيتون مخلل (مبيد حشري LAMBDA-CYHALOTHRIN ).

19- إمكو للزيوت: زيتون مبيد حشري CHLORPYRIFOS)).

20- شركة المحاصيل المصرية: ملوخية (مبيدات حشرية THIOPHANATE-METHYL; ATRAZINE).

21- المجموعة المصرية: ليمون مجفف مبيد حشري PROFENOFOS)).

22- الخبراء المصريون الجوهري: زهرة الكاموميل بابون (MALATHION)

مجمدات الملوخية والسبانخ المجففة (FENVALERATE)

23- أغذية شركة قها: تحديدا منتجات الخرشوف “تجهيز للاغذية غير مناسب وغير مطابق للمواصفات”

جميع منتجات الشركات التالية:

24- فرج الله.

25- حلواني للأغذية.

26- السوهاجي للأغذية.

27- المصرية الألمانية.

28- ادفينا “تجهيز للاغذية غير مناسب وغير مطابق”.

29 المتحده للأغذية.

30- الدقهليه للأغذية.

31- الحرية للأغذية.

32- دلتا للحلويات.

33- جيفركس للأغذية المجمدة.