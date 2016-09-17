قال علي جمعة، مفتي مصر السابق، إن أحد الصحابة اسمه نعيمان الأنصاري كان يشرب الخمر ومع ذلك فهو من المبشرين بالجنة وكان يحب الله تعالى ورسول -صلى الله عليه وسلم-.

وأشار خلال لقائه ببرنامج «والله أعلم»، إلى أن “الأنصاري” كان يفعل المعصية ثم يتوب منها ويذهب باكيًا إلى الرسول -صلى الله عليه وسلم- ويخبره بأنه شرب الخمر فيأمر بجلده 40 جلدة تنفيذًا لشرع الله تعالى.

واستطرد قائلاً: “الصحابي نعيمان -رضي الله عنه- كان يتوب ثم يعاود شرب الخمر فيذهب إلى الرسول -صلى الله عليه وسلم- ويخبره بالمعصية ويجلده، فأرى بعض الصحابة أنه يستهزئ بالدين، فقال لهم الرسول -صلى الله عليه وسلم: «لاَ تَلْعَنُوهُ، فَوَاللَّهِ مَا عَلِمْتُ إِنَّهُ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ».”