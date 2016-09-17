أدى الفحص الطبي للخيول الإماراتية الخمسة المشاركة في بطولة «كأس العالم للقدرة 2016»، إلى استبعاد الإمارات العربية المتحدة من السباق بعد أن كانت الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى لتخسر كل المراكز.

وحل ‏الإسباني «جوما بنوتي» بالمركز الأول ومواطنه «أليكس مورال» في المركز الثاني، والفارس البحريني الشيخ «ناصر بن حمد آل خليفة» في المركز الثالث في الترتيب الفردي بالبطولة المقامة في جمهورية سلوفاكيا، بعد استبعاد الفارس الإماراتي «سيف أحمد المزروعي» من السباق، بعد أن كان أول الفرسان الواصلين لخط النهاية.

ويضم فريق الإمارات إضافة إلى «حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم»، الفارس «راشد بن دلموك آل مكتوم»، والفارس «حمد بن دلموك آل مكتوم»، والفارس «سيف أحمد المزروعي»، و«الفارس عبدالله غانم المري». وفق ما ذكر موقع الخليج الجديد.

وانطلق سباق القدرة فجر اليوم السبت، بمدينة شمورين في جمهورية سلوفاكيا بمشاركة 136 فارسا وفارسة من 46 دولة ولمسافة 160 كيلومترا.

وبدأت فعاليات بطولة كأس العالم للقدرة مساء أمس الجمعة، من خلال حفل الافتتاح الذي أقيم بالقرب من مقر السباق في مدينة شمورين بحضور وفود مختلف الدول المشاركة في الحدث الأقوى عالميا في سباقات القدرة والتحمل.

حضر البطولة، صباح السبت، «محمد بن راشد آل مكتوم» نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، حيث التقى الملك «حمد بن عيسي آل خليفة»، ملك مملكة البحرين، وذلك على هامش فعاليات البطولة.

وتبادل الجانبان أطراف الحديث حول فعاليات المونديال العالمي للقدرة الذي يشهد مشاركة نخبة من فرسان العالم بما فيهم الإمارات والبحرين، كما تم التطرق إلى أهمية مواصلة دعم هذه الرياضة العريقة.

وتوجت إسبانيا ببطولة السباق وتقلد فارسها «جومي بونتي» الميدالية الذهبية وذلك بعد تحقيقه زمنا وقدره 06:46:42، بينما حصد الميدالية الفضية الفارس الإسباني «أليكس مورال» بزمن وقدره 06:47:32.

وحصدت مملكة البحرين الميدالية البرونزية عبر فارسها الشيخ «ناصر بن حمد آل خليفة» رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية والذي وصل إلى خط النهاية بزمن وقدره 06:49:47.

وسبق أن توج «المزروعي» بطلا لسباق «ويندسور» الملكي للقدرة في مايو/أيار الماضي، ونال السباق لمسافة 120 كيلومترا حيث سجل زمنا قدره 4.41.27 ساعات.

كما توج «المزروعي» بلقب سباق «الخوانيج» للشباب والناشئين لمسافة 120 كلم والذي أقيم في 19 فبراير/شباط الماضي، في مدينة دبي الدولية للقدرة في سيح السلم.

وتوج «المزروعي» أيضا بطلا للسباق الأهم لمسافة 160 كيلومترا «3 نجوم» في مهرجان «أوستن بارك» للقدرة والذي أقيم يوم 20 يونيو/حزيران 2016 برعاية شركة «لونجين» ودعم من طيران الإمارات.

وتعد بطولة العالم للقدرة أهم وأكبر بطولات «الاتحاد الدولي للفروسية» في سباقات القدرة والتحمل كما أنها تعتبر هدفا يتنافس عليه كل فرسان واتحادات الفروسية من جميع دول العالم.

الإمارات متهمة بسوء معاملة الخيول

وكان «الاتحاد الدولي لرياضة الفروسية» قد سحب تنظيم بطولة العالم لسباقات القدرة والتحمل 2016 من الإمارات، لعدم تمكنها من «ضمان حسن معاملة الخيول».

وكان من المقرر أن تقام بطولة العالم لسباقات القدرة والتحمل في مدينة دبي بين 10 و17 ديسمبر/كانون الأول المقبل، وحصلت الإمارات على حق استضافة هذه الدورة في ديسمبر/كانون الأول 2014.

وتمر العلاقة بين الاتحادين الدولي والإماراتي بفترة صعبة حيث كان الاتحاد الدولي أوقف نظيره الإماراتي في مارس/آذار 2015 بسبب مخالفته اللوائح وسوء معاملة الجياد في منافسات رياضة القدرة، ثم أعاده إلى عضويته في يوليو/تموز من ذات العام بعد توقيع اتفاقية قانونية بين الطرفين تعهدت الإمارات بموجبها بضمان سلامة الخيول بشكل كامل وبتطبيق حازم للوائح الاتحاد الدولي في جميع بطولات القدرة سواء محليا ودوليا.

وكانت الإمارات استبقت توقيع الاتفاقية بإصدار قانون في مايو/أيار 2015 يحظر استيراد وبيع وشراء واستخدام المنشطات غير القانونية في جميع رياضات سباقات الخيل والفروسية، واعتبار هذا الفعل جريمة جنائية في دولة الإمارات.

كما كان الاتحاد الإماراتي وافق على قبول أية عقوبات يفرضها الاتحاد الدولي في حال عدم تطبيق بنود الاتفاقية جميعها، حيث تتضمن العقوبات على الأقل إعادة الإيقاف وسحب استضافة الإمارات لبطولة العالم للقدرة هذا العام.