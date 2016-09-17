كشفت صحيفة الـ”صن” البريطانية في تقرير لها، عن عاهرة روسية تعمل في مدينة دبي بالامارات، تجني أكثر من 500 ألف جنيه استرليني سنويا، أي نحو 700 ألف دولار، ما يعني أن دخلها الشهري يتجاوز 58 ألف دولار، أي بمعدل ألفي دولار يوميا.

ولا تتردد العاهرة التي تُطلق على نفسها اسم “ميشيلا” في الإعلان عن نفسها وعن خدماتها الجنسية على الإنترنت، بما في ذلك نشر صورها، في محاولة لاستقطاب الزبائن من المقيمين والزوار في دبي.

وبحسب الـ”صن” ، فإن ميشيلا التي تبلغ من العمر 25 عاما، تتعامل مع خمسة زبائن يوميا، وتعمل في مجال الدعارة منذ ثمانية سنوات، إلا أنه من غير الواضح إن كانت قد أمضت سنواتها الثمانية في دبي، أم إنها كانت تعمل في هذا المجال قبل وصولها إلى دولة الإمارات.

وضبطت الصحيفة البريطانية جملة من الإعلانات المنشورة لصالح ميشيلا على الإنترنت تروج لنفسها من خلالها، حيث كتبت تصف نفسها: “أنا تقريبا كاملة.. جميلة جدا وذات ابتسامة ملائكية”.

و كتبت في إعلان آخر: “لديَّ جسد رائع مع انحناءات جذابة”، كما وجدت الصحيفة إعلانا آخر على الإنترنت لها وقد كتبت فيه: “أنا معطاءة، وعاطفية جدا، وأشعر بالذنب لأن لدي شهية كبيرة للألعاب والمشاغبات”.

وتقول الصحيفة حسبما نقل موقع عربي21 إن “ميشيلا” ورد اسمها في قضية نزاع منظورة أمام المحكمة العليا في بريطانيا بين كل من المصرف الاستثماري العالمي المشهور “جولدمان ساكس”، وهيئة الاستثمار الليبية، حيث يسود الاعتقاد بأن هذه العاهرة هي التي كانت “الطُعم” الذي ألقى به المصرف لأحد مسؤولي الهيئة من أجل تمرير قرارات تسببت بتكبيد ليبيا خسائر بمئات الملايين من الدولارات.