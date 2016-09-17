شنَّ السياسي الكويتي، الدكتور عبدالله النفيسي، هجوماً حاداً على وزير الخارجية الإيراني، جواد ظريف؛ بسبب مقالته التي نشرها في صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، وأساء فيها للمملكة.

وقال “النفيسي” في سلسلة تغريدات عبر حسابه على “تويتر”: إن “مقالة ظريف (وزير خارجية إيران) الأخيرة في نيويورك تايمز تعكس خطاب إيران تجاه الغرب”.

وأورد “النفيسي” جزءاً من مقالة “ظريف”، قال فيها: “هناك أقليات في الشرق الأوسط: (يهود، ومسيحيون، وشيعة، وأيزيديون، وأكراد، وبربر، إلخ) والعرب السُّنَّة – وهم الأغلبية – يقومون باضطهاد هذه الأقليات، فيا غرب النجدة!”.

وردَّ السياسي الكويتي على هذه الجزئية، مؤكداً أن: “الغرب يعرف تماماً أن هذا الكلام غير صحيح، ولكن يوفر للغرب تبريراً إعلاميّاً مثاليّاً للتدخل؛ نتيجته تكون كسر إرادة العرب السُّنَّة وتقسيم دولهم وإنهاكها في (احتراق داخلي)، وفق برناردلويس”.

وعرَّف “النفيسي” برناردلويس بأنه “مفكر استراتيجي أمريكي يهودي يبدو أنه الأب الروحي لظريف؛ إذ إن كلام الأخير يتطابق مع نظرية لويس في كتابه (What went wrong)”.

وكان وزير الخارجية الإيراني، قال في مقاله الأربعاء الماضي، إن: “أكثر حالات العنف التي تمت من خلال سوء استغلال الإسلام تمتد جذورها إلى الوهابية”، داعياً المملكة إلى “التخلي عن الإعلانات القائمة على الاتهام والرعب، والتعاون مع المجتمع الدولي للقضاء على آفة الإرهاب”، على حد زعمه.