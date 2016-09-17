تناقلت مواقع الكترونية، السبت، خبراً مفاده، أن رجل أعمال خليجي، قدّم عرضاً لنجمة الأفلام الإباحية واللبنانية الأصل ميا خليفة؛ ليُمضيَ معها ليلةً واحدة، واضعاً شرطاً أمام “خليفة”.

ووفق ما نشر ولم يتسن لوطن التأكد من دقة هذا الخبر، فإن الثري الخليجي قدّم لــ”ميا” مبلغ نصف مليون دولار مقابل ليلة واحدة معه.

وطالب رجل الأعمال في عرضه أن لا تتدخل “ميا” فيما يتم في تلك الليلة موضحاً أنها تُعد مستأجرة، ومتاح له فعل ما يريد.

يذكر أن نجمة الأفلام الإباحية ميا خليفة كانت اختفت منذ فترة عن الأنظار وأشارت إلى أنها في جولة داخل الوطن العربي وتشمل الجولة خمس دول.