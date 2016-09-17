تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لسلحفاة ذكر، يدعى “دييغو”، تمكن من إنجاب 800 سلحفاة عبر السنين، ليعود له الفضل حسب خبراء بيئيين في الحفاظ على بقاء جنسه وعدم انقراضه في جزيرة إسبانيولا الواقعة في جزر غالاباغوس قبالة سواحل أمريكا الجنوبية.

وبحسب الفيديو الذي نشرته “فرانس24” ورصدته “وطن”، فإن “دييغو” ينتمي إلى فصيلة سلاحف “الغالاباغوس”، وعمره تجاوز مئة عام، وزنه 82 كيلوغراماً، ويبلغ طوله 90 سنتيمترا.

يعود لـ”دييغو” الفضل في إنقاذ أبناء جنسه من الانقراض حيث أنجب 800 سلحفاة على الجزيرة.