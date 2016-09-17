استهجنت حركة المقاومة الإسلامية حماس، استمرار بعض وسائل الإعلام نسبة مواقف د. أحمد يوسف إلى الحركة، بعد تصريحاته الأخيرة التي تحدث فيها عن الانتخابات الداخلية للحركة.

وجددت حماس في بيانٍ صحفيّ، السبت، تأكيدها على أن أحمد يوسف “لا يمثل في مواقفه الحركة من قريب أو بعيد، وإنما يعبر عن نفسه وآرائه الشخصية فقط، والتصريحات الصادرة عنه مثل ما صدر عنه مؤخرا في ما يخص الانتخابات الداخلية ووثائق حركية وغيرها مجرد افتراضات وتوقعات تفتقر إلى المعلومة الصحيحة ولا تتضمن الموقف الرسمي المعتمد في مؤسسات الحركة القيادية التي لا يعبر عنها أحمد يوسف”.

ودعت الحركة وسائل الإعلام والقوى الوطنية والإسلامية إلى أخذ مواقف الحركة من بياناتها وقياداتها السياسية وناطقيها المعتمدين.

وأكدت الحركة أنها حركة مؤسساتية لها نظامها وقوانينها التي تلتزم بها، ومن المبكر الحديث عن الانتخابات، والحركة ستعلن ما يتعلق بذلك في الوقت المناسب.

كان أحمد يوسف كشف في تصريح صحفي عن أنَّ موعد انتخابات المكتب السياسي لحركة حماس واختيار أعضائه الجُدد, سيكون على الأرجح بين شهري آذار/مارس ونيسان/أبريل من عام 2017.

وأوضح أنَّ انتخابات المكاتب الفرعية والمناطق والسجون ستكون في شهر كانون الأول/يناير من نفس العام.

وأشار إلى أنَّ الحركة راهنت على نجاح الانتخابات المحلية الفلسطينية، لافتاً إلى أنَّها قدمت كل التسهيلات من أجل انجاحها, سواءً من خلال تواصلها مع اللجنة والفصائل والقوى السياسية.

وأوضح بحسب “فلسطين اليوم” أن السبب في تأجيلها يعود إلى الضغوطات الدولية والعربية التي مورست على القيادة الفلسطينية, نافيًا أن يكون السبب وراء تأجيلها رفض التعامل مع محاكم قطاع غزة.

ونوَّه إلى أنَّ زيارة نائب رئيس المكتب السياسي اسماعيل هنية المفاجأة إلى الحج, هدفها أداء الفريضة, ونيته القيام بجولة إلى دول عربية وإسلامية من بينهم قطر وتركيا لاطلاعهم على الأوضاع في الأراضي الفلسطينية وخصوصًا قطاع غزة, وحشد الدعم العربي والإسلامي من أجل فك الحصار عن غزة, وتوفير الدعم اللازم لإعادة إعمار القطاع, والعمل على تطوير المشاريع الأساسية للبنية التحتية, والبحث عن حلول للإشكاليات العالقة.