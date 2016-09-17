“وطن-خاص”- كتب وعد الأحمد”- اشترطت دولة مجهولة على الراغبين بالحصول على جنسيتها أن يكونوا من النخبة والمُقتدرين لأن الحصول على هذه الجنسية هو برنامج اقتصادي وليس برنامج هجرة أو لجوء –وبحسب إعلان مدفوع الأجر لجمهورية جزيرة فانواتو فإن جواز سفرها من أفضل الجوازات عالميا ويتمتع حامله بالسفر دون تأشيرة إلى أكثر من 110 دول بما فيها كافة دول أوروبا.

ولطمأنة الراغبين في الحصول على جواز السفر أكد الإعلان أن الجنسية قانونية ولمدى الحياة ويتم تجديد الجواز كل خمس سنوات وتعطى كافة الحقوق في الإقامة والعمل في البلد.

وتبدأ كلفة الجواز من 170 الف دولار للطلب الفردي و210 آلاف للطلب العائلي، ولا تتعدى مدة إنجاز الطلب حتى استلام جواز السفر الثلاثة أشهر دون الحاجة للسفر أو الإقامة.

ويمكن ضم كافة أفراد العائلة بما فيهم الأولاد والأهل والأجداد، ورغم تشجيع جمهورية فانواتو للراغبين بالحصول على جواز سفرها فإن 500 عائلة أو شخص فقط ممن يستوفون الشروط سيحصلون على الجنسية وهذا–بحسب الإعلان المذكور-يُحافظ على قيمة الجنسية ونوعية حامليها.

ولفت الإعلان إلى أن “ما يزيد عن مئة عائلة من الشرق الأوسط وأفريقيا حصلوا على الجنسية خلال الأشهر القليلة الماضية”

ويُنسب اسم جمهورية فانواتو إلى ” فانوا ” و ” تو” والمعنى الكامل هي البلاد الجديد، وهي عبارة عن أرخبيل من أصل بركاني مكون من 80 جزيرة ، يقع على بعد حوالي 1750 كم شمال شرق استراليا وإلى الشمال الشرقي من نيو كاليدونيا ، وبالقرب من غينيا الجديدة وتأخذ شكل رقم 7 .

ويحتل جواز سفر ها -بحسب الموسوعة الحرة “ويكيبيديا”- المرتبة 51 في ترتيب جوازات السفر العالمية ووقعت جمهورية فانواتو اتفاقية مع دول منظمة الشنغين الأوروبية بتاريخ 28 مايو أيار 2015 تمَّ بموجبه تبادل الغاء التأشيرات لمواطني فانواتو ومواطني منطقة الشنغن.