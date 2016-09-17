نشرت صحيفة “الإندبندنت” البريطانية مقالا أشارت فيه إلى أن “الرسائل الإلكترونية التي سربتها مجموعة قراصنة الإنترنت “دي سي ليكيس”، أو ما يمكن تسميته تسريبات واشنطن، كشفت عن رسالة من وزير الخارجية السابق كولن باول إلى أحد زملائه العام الماضي، يقول فيها إن إسرائيل لديها 200 رأس نووي موجهة إلى إيران”.

وأوضحت أن “إسرائيل لا تذكر شيئا عن ترسانتها النووية التي تعد سرا يعلمه الجميع. ويقدر البعض أن لدى إسرائيل نحو 400 سلاح نووي ويعد كولن باول أحد أوثق المصادر التي تتناول هذا الأمر حتى الآن”، مفيدةً أن “رسالة باول كانت موجهة إلى الداعم ماليا للحزب الديمقراطي جيفري ليدز بشأن خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام الكونغرس الذي كان يحذر فيه من امتلاك إيران لسلاح نووي”.

ولفتت إلى أن “باول رأى في رسالته إن إيران لن تستخدم السلاح النووي، إن تمكنت من صنعه، لأنها تعلم أن إسرائيل لديها 200 رأس نووي موجهة نحوها، كما أن الولايات المتحدة تمتلك آلاف الأسلحة النووية وأن الإيرانيين يقولون، ولديهم الحق، إنهم يحتاجون إلى تخصيب اليورانيوم للحصول على الطاقة، وإن العقوبات لا تكفي للحيلولة دون قيامهم بذلك”.