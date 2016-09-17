قال المرشح الجمهوريّ لانتخابات الرئاسة الأمريكية دونالد ترامب أمام حوالي أربعة آلاف من أنصاره في ميامي في ولاية فلوريدا الامريكية، حول الحراس الشخصيين الذين يرافقون منافسته هيلاري كلينتون إن وجودهم “مخالف فعلاً للتعديل الثاني” للدستور الأميركي الذي يتعلق بالحق في حيازة السلاح.

وطالب قطب العقارات الثري “يجب على حراسها التخلي عن أسلحتهم”.

وأضاف “يجب أن يتخلوا عن أسلحتهم؟ أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ يجب أن يتخلوا عن أسلحتهم أو انتزعوها منهم. إنها لا تريد أسلحة لذلك خذوها ولنرَ ماذا سيحدث. خذوا أسلحتهم؟ سيكون الأمر بالغ الخطورة”.

ويتمتع ترامب وكلينتون بصفتهما مرشحين للانتخابات الرئاسية بحماية “الجهاز السري” الأميركي.

وعلى الفور ردَّ المعسكر الديمقراطي. وقال روبي موك مدير حملة كلينتون في بيان إن “دونالد ترامب المرشح الجمهوري للانتخابات يميل إلى تحريض الناس على العنف”.

وأضاف موك “سواء كان الأمر لاستفزاز متظاهرين في تجمع أو للمزاح، إنها صفة غير مقبولة لدى شخص يتطلع إلى منصب قائد” الجيوش.

وتابع البيان إن ترامب “ليس مؤهلاً ليكون رئيساً وحان الوقت ليدين القادة الجمهوريون هذا السلوك المقلق لمرشحهم”.

وكان ترامب صرَّح مطلع آب/أغسطس أن مؤيدي حيازة السلاح في الولايات المتحدة يمكنهم وقف تقدم منافسته الديموقراطية هيلاري كلينتون أو القضاة الذين يمكن أن تعينهم في المحكمة العليا مما أثار جدلاً جديداً في الحملة الانتخابية.

وأثارت تصريحات ترامب هذه جدلاً جديداً في الحملة بعدما فسرها عدد من وسائل الإعلام والمراقبون على أنها دعوة إلى استخدام العنف للحد من اندفاع كلينتون أو القضاة.