استضاف مقدم برامج التلفزيون الأمريكي المعروف جيمي فالون في برنامجه “The Tonight Show” مرشحة الحزب الديمقراطي للانتخابات الرئاسية هيلاري كلينتون وهو يضع كمامة على وجهه، في إشارة إلى مرض كلينتون مؤخرا بعد تغيبها عن حملتها بسبب تعرضها لوعكة صحية.

وقال فالون “من الصعب جدا أن يتوجب عليك الذهاب…، وأن تقولي مرحبا للجميع وأن تظهري بمظهر سعيد، وأنت بالفعل هكذا، وبالمقابل هنالك مجموعة من الناس تريد أن ترى هيلاري هكذا…هم يريدون رؤية الشخص الذي سيقوم بحمايتنا وأن يكون قويا وشديدا”.

وردت كلينتون قائلة “إنها مهمة صعبة خاصة بالنسبة للنساء”..وأضافت “أنت لا تستطيع الكلام عن داعش مع ابتسامة كبيرة على وجهك…إنه عمل توازن مستمر”.

وكانت هيلاري كلينتون قد اضطرت إلى المغادرة أثناء مراسم إحياء ذكرى هجمات 11 سبتمبر في نيويورك، الأحد الماضي، بسبب إصابتها بوعكة صحية.

يشار إلى أن “جيمي فالون” استضاف المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية دونالد ترامب، وفاجأه بالعبث بشعره فيما ضج الجمهور لهذا الطلب الغريب، إلا أن المفاجأة كانت في موافقة ترامب على ذلك الطلب، والسماح لفالون بتخريب تسريحة ترامب المثيرة للجدل.

وحاول ترامب أن يبدو، عقب انتهاء تلك الواقعة، هادئاً رابط الجأش، على الرغم من حساسيته الشديدة تجاه كل ما ينشر أو يقال حول شعره، وقد تجرأ شخص ما على تخريب تسريحته الذهبية التي تعتبر إحدى معالمه المميزة ورافقته على مدار سنوات عمره.

وأوضح ترامب طريقة حصوله على تلك التسريحة، مشيراً إلى أنه يضع بعض منتجات الشعر على رأسه خلال الاستحمام ثم يتركها بعد تمشيط شعره بالمشط لتجف خلال ساعة يقضيها في قراءة الصحف، لتبدو بعدها بالشكل الذي يظهر عليه في العلن.