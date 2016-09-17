تداول ناشطون سعوديون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر”، مقطع فيديو لما يعرف بهيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمملكة العربية السعودية وهم يقومون بطرد مرتادي ومن بينهم نساء، بزعم عدم احتشامها.

وبحسب الفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، يظهر أحد رجال الهيئة وهو يصرخ في سيدة ويقول لها ” حرام عليكي ما يجوز وجودك في السوق هنا، اطلعي برة لو سمحتي”.

من جانبهم اطلق الناشطون هاشتاجا بعنوان: “#الهيئة_تطرد_الناس_من_السوق”، عبروا خلاله عن تضامنهم مع السيدة التي ظهرت في الفيديو.

وقال المغرد صاحب حساب “الحقيقة”: ” إمرأة شجاعة لم تتحمل مطاردة المتطرّفين للنساء في الأسواق والتدخل في شؤونهم الخاصة! كفووو #الهيئة_تطرد_الناس_من_السوق”.

إمرأة شجاعة لم تتحمل مطاردة المتطرّفين للنساء في الأسواق والتدخل في شؤونهم الخاصة!

كفووو#الهييه_تطرد_الناس_من_السوق pic.twitter.com/tUWys6V5Fb — الحقيقة (@Life__Check) September 17, 2016

أما المغردة “شوق” فقد عبرت عن سعادتها برد فعل السيدة، قائلة: ” #الهيئة_تطرد_الناس_من_السوق والله انها ذيبه وكلامها كله صحيح واضح من الفيديو كان يقولها تغطي وجها ونشب لها وكثير نفسه اشوفهم مع البنات”.

#الهييه_تطرد_الناس_من_السوق

والله انها ذيبه وكلامها كله صحيح 👌🏻

واضح من الفيديو كان يقولها تغطي وجها ونشب لها وكثير نفسه اشوفهم مع البنات — shouq*♓ (@3_ooba) September 17, 2016

من جانبه قال المغرد “أسير الشوق”: ” #الهيئة_تطرد_الناس_من_السوق في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن هناك هيئه احدثت في عهد عمربن الخطاب رضي الله عنه بأسم الحسبه”.

#الهييه_تطرد_الناس_من_السوق في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن هناك هيئه احدثت في عهد عمربن الخطاب رضي الله عنه بأسم الحسبه — آسير الشوق (@asyralshawq) September 17, 2016

وعلى الجانب الآخر، دافع عدد من المغردين عن رجل الهيئة، حيث غرد “صلاح” قائلا: ” #الهيئة_تطرد_الناس_من_السوق موظف الهيئه مثله مثل اي موظف عليه واجب عمل لازم يقدمه ما اتوقع بيطرد احد او يخالف احد الا فيه شي ماعرفناه”.

#الهييه_تطرد_الناس_من_السوق موظف الهيئه مثله مثل اي موظف عليه واجب عمل لازم يقدمه ما اتوقع بيطرد احد او يخالف احد الا فيه شي ماعرفناه — بوح عنزي (@Salh201431) September 17, 2016

أما “ممدوح العتيبي” فغرد قائلا: ” #الهيئة_تطرد_الناس_من_السوق بِصَراحة الهيئة لا تَطِرد إلا ( حُثالة ) المُجّتمع . سواء بالاسواق أو غيرها ، نِساء أو رِجَال”.