أكدت وزارة الدفاع الأمريكية، أمس الجمعة، مقتل “الدكتور وائل” الذي يشغل منصب وزير الإعلام بتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام أو ما يُعرف بـ”داعش،” وذلك في غارة قرب مدينة الرقة التي تعتبر معقل التنظيم في سوريا، فمن هو وما أهميته؟

يعرف بعدة ألقاب منها “الدكتور وائل” و”أبومحمد الفرقان،” واسمه الحقيقي هو وائل عادل حسن سلمان الفياض- حسب رصد شبكة “سي ان ان” الأمريكية، ويعتبر أحد أبرز قيادات تنظيم داعش بل هو من المقربين من مفاصل حساسة بالتنظيم مثل زعيمها، أبوبكر البغدادي، إلى جانب المتحدث السابق باسم التنظيم، أبو محمد العدناني، والذي قتل في غارة سابقة.

من أبرز مسؤوليات الدكتور وائل، كان الإشراف على الإصدارات الدعائية التي يروج فيها التنظيم لوحشيته ويصور عمليات القتل وقطع الرؤوس والتي تهدف لاستقطاب مجندين جدد للانضمام للتنظيم، وهو الهدف الذي يثير قلق أجهزة أمنية في العالم بعد هجمات شهدتها دول أوروبية ومدن أمريكية.

إلى جانب كل هذا، يعتبر الدكتور وائل أحد كبار أعضاء مركز الشورى في داعش، وهو المجلس الذي يشرف على أداء وإدارة التنظيم من عمليات وتمويل وتخطيط إلى ما دون ذلك، الأمر الذي يشير إلى مدى قربه من مراكز صنع القرار.