قال أبو محمد الجولاني زعيم جبهة فتح الشام (جبهة النصرة سابقا)، إن أهل السنة في سوريا في حالة ضياع ودفاع عن النفس أمام ما سماه المشروع الرافضي، في إشارة إلى إيران وحلفائها.

وحذر الجولاني من مغبة نجاح هذا المشروع على أهل السنة في المنطقة بأسرها، وأضاف أن الولايات المتحدة تحاول أن تفعل الآن في سوريا ما فعلته في العراق قبل نحو عشرين عاماً.

وشدد الجولاني على أهمية اندماج ووحدة الفصائل السورية، داعياً إلى إنشاء كيان موحد في سوريا يمثل من وصفهم بأهل السنة، ويدافع عنهم عسكرياً وسياسياً.

وندد بالاتفاق الأميركي الروسي الأخير لإرساء هدنة في سوريا.

واتهم الجولاني -في مقابلة خاصة مع الجزيرة- الولايات المتحدة وروسيا والمبعوثَ الدولي إلى سوريا ستافان دي ميستورا بالتواطؤ مع نظام الرئيس السوري بشار الأسد.

وقال الجولاني إن هناك مخططاً واضحاً لهؤلاء، هدفه استسلام الفصائل المسلحة التي تقاتل النظام السوري.