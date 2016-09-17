أطلق ناشطون جزائريون عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” هاشتاغا تضامنيا مع فلسطين، بعنوان: “#الجزاير_وفلسطين_نبض_واحد”، وذلك على إثر تضمين كتاب الجغرافيا للصف الاول بالمرحلة الإعدادية بالجزائر، كلمة “إسرائيل” بدلا من “فلسطين”.

وعبر الناشطون من خلال الهاشتاغ عن تضامنهم الكامل مع فلسطين، وكذلك رفضهم القاطع لما تضمنه كتاب الجغرافيا، حيث انبرى الناشطون في إطلاق عبارات الحب والوفاء لفلسطين، مذكرين المسؤولين في بلادهم بأنها ما زالت البوصلة التي تقودهم، ولن ينسوا أبدا أنها مغتصبة ومحتلة، وانه حتما سيتم تحريرها.

واستهلت المغردة “آية الرحمن” تغريدها عبر الهاشتاج قائلة: “بدون هاشتاغ وبدون كثرة كلام اللي في القلب في القلب الجزائر وفلسطين نبض واحد ليوم الدين #الجزاير_وفلسطين_نبض_واحد”.

بدون هاشتاق وبدون كثرة كلام اللي في القلب في القلب الجزائر وفلسطين نبض واحد ليوم الدين #الجزاير_وفلسطين_نبض_واحد — آية الرحمن (@erahmane_ayat) September 17, 2016

من جانبها شاركت المغردة “سميرة بلاندا”، قائلة: “كل جزائري بنبض فلسطيني الله ينصرها على الصهاينة يارب النصر لفلسطين الحبيبة من عندك ياالله”.

#الجزاير_وفلسطين_نبض_واحد

كل جزايري بنبض فلسطيني الله ينصرها على الصهاينه يارب النصر لفلسطين الحبيبة من عندك ياالله pic.twitter.com/kfTJrPuMER — Samira Blanda 🇩🇿 (@simassimou) September 17, 2016

وذكر المغرد “شيخا عبد الله”، بإعلان قيام دولة فلسطين بالجزائر للدلالة على مكانة فلسطين لديهم، قائلا: “ارجعوا للتاريخ وبالضبط 15-11-1988 تاريخ إعلان دولة فلسطين في الجزائر عندها تعرفون حب فلسطين للجزائر #الجزاير_وفلسطين_نبض_واحد”.

ارجعوا للتاريخ وبالضبط 15-11-1988 تاريخ إعلان دولة فلسطين في الجزائر عندها تعرفون حب فلسطين للجزائر#الجزاير_وفلسطين_نبض_واحد — Chekka Abdallah (@chekka_abdallah) September 16, 2016

أما المغردة “ليلى” فقد أكدت على هذا الحب والتضامن مع فلسطين، قائلة: “لا تغركم اخطاء الورق لانه ورق يحرق وليس له اثر انما قلبنا ينبض بها حتي ولو توقف القلب سيتجدد في احفادنا #الجزاير_وفلسطين_نبض_واحد”.

لا تغركم اخطاء الورق لانه ورق يحرق وليس له اثر انما قلبنا ينبض بها حتي ولو توقف القلب سايتجدد في احفادنا #الجزاير_وفلسطين_نبض_واحد — lila lila (@lilalil47675175) September 16, 2016

ونختم بالمغرد ” محمد علي”، حيث قال:” حبنا لهذه الأرض لا يعلمه إلا الله وحده #الجزاير_وفلسطين_نبض_واحد”.

حبنا لهذه الأرض لا يعلمه إلا الله وحده

#الجزاير_وفلسطين_نبض_واحد — MOHAMED KRACHAI ALI (@ali_krachai) September 17, 2016

وكانت وزيرة التعليم الجزائرية، نورية بن غبريت، قد تعرضت لهجوم عنيف، بعد الكشف عن احتواء كتاب مادة الجغرافيا، للصف الاول من المرحلة الإعدادية بالجزائر، على رسم يدرج إسرائيل بدل فلسطين في بيان “أكثر 10 مناطق كثافة سكانية في العالم”.

كما طالبوا بسحب كتاب مادة الجغرافيا ، بسبب احتوائه على الرسم البياني، حيث أطلقوا حملة شرسة لإقالة الوزيرة بوصفها المسؤول الحكومي المباشر عن الأمر، في البلد الذي لا يعترف بإسرائيل.

يذكر انه وتحت ضغط الرأي العام اضطرت وزارة التربية إلى سحب الكتاب المدرسي، وسط تجدد دعوات لمحاسبة المسؤولين عن هذا الفعل الشنيع.