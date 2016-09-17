نددت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية بـ”الفعل الهمجي لجيش الاحتلال الإسرائيلي، بإطلاقه النار بشكل متعمد على المواطن الأردني سعيد العمرو أمس الجمعة في منطقة باب العامود بالقدس المحتلة، ما أدى إلى وفاته على الفور”.

وشككت الناطق باسم الوزارة صباح الرافعي، السبت، برواية الشرطة الإسرائيلية أن العمرو هاجم جنودا إسرائيليين، لا سيما أن البيان ذاته ذكر صراحة أنه لم يصب أي جندي أو شرطي إسرائيلي في الحادثة، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الأردنية (بترا).

وكان الشهيد العمرو دخل الأرض الفلسطينية أمس الأول الخميس، ضمن فوج سياحي لزيارة القدس.

وقالت الرافعي إن الحكومة الأردنية تتابع القضية للوقوف على كافة التفاصيل، وكذلك لتسليم جثمان الشهيد لذويه، ليتسنى اتخاذ الإجراءات القانونية والدبلوماسية المتبعة دوليا بمثل هذه الحالات.