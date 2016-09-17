وجه الكاتب الصحفي المصري محمد منير، رسالة إلى المواطنين المصريين بالولايات المتحدة الأمريكية قائلاً: “إلى أخواتنا المصريين فى الولايات المتحدة ، أحمد موسى جاي مع السيسي بعد كام يوم لو سمحتم ماحدش له علاقة بقفاه “.

وأضاف “منير” ساخرا في تدوينة له عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك”: “إحنا مأمنين على قفاه بمبلغ كبير”.

وتعرّض “موسى” للضرب على القفا، على يد أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، وذلك أثناء وجوده ضمن الوفد المرافق للرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال زيارته لفرنسا لحضور مؤتمر قمة المناخ العام الماضي.

وحذر “موسى” خلال برنامجه “على مسئوليتي” على فضائية “صدى البلد” مؤخرا، من الاقتراب منه، قائلا: “اللي هيقرب مني هيضرب بالنار، اللي هيقرب من بيتي أو عربيتي هيضرب بالنار وأنا بقولها على الهواء علشان توصل للكل”.

وتداول مستخدمو موقعي “تويتر” و”فيسبوك” مقاطع مصورة تظهر قيام عدد من الأشخاص بتوجيه شتائم إلى موسى، أثناء تواجده في باريس لحضور “قمة المناخ”، قبل أن يقوم أحدهم بضربه على “قفاه”، فيما حاول الإعلامي المصري الهرب مبتعداً عن المكان.