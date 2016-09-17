قال الحقوقي والمراقب الدوليّ الجزائري أنور مالك، إن المليشيات الإيرانيّة كالحرس الثوري وحزب الله والحوثيين والحشد الشعبي، لها حماية وحصانة غربية غير معلنة فقط وكذاب من يقول غير ذلك!.

وأضاف “مالك” في تغريداتٍ له على “تويتر” أنّ: “ميليشيات #إيران تواجه بأخرى مضادة وليس بجيوش نظامية تخضع لقوانين دولية والتزامات دبلوماسية ومن دون ذلك ستبقى #إيران تعبث بأمن #الدول_العربية”.

ميليشيات #إيران تواجه بأخرى مضادة وليس بجيوش نظامية تخضع لقوانين دولية والتزامات دبلوماسية ومن دون ذلك ستبقى #إيران تعبث بأمن #الدول_العربية — أنور مالك (@anwarmalek) ١٨ سبتمبر، ٢٠١٦

وأكد على أنه “في وقت تعبث فيه #إيران بأمن #سورية #العراق #اليمن #لبنان بميليشيات إرهابية للأسف نجد بعض #الدول_العربية تصمت عن مد شيعي سيوصلها للمصير نفسه!”.