تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك وتويتر”، مقطع فيديو لرجل أردني، يضحي بعجل عن روح قتلى الجيش السعودي بالحد الجنوبي على الحدود اليمنية.

وبحسب الفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، قال الرجل الأردني من خلف الكاميرا: “هذه الأضحية عن روح قوات الجيش السعودي بالحد الجنوبي الله يرحمهم ..عن أرواحهم وأرواح أموات المسلمين عامة”.

وأظهر الفيديو الذي رصدته “وطن”، أنه فور بدء الجزار بعملية الذبح، أخذ الرجل يهتف قائلا: ” بسم الله..الله أكبر..يالحوثي نذبحك زي العجل والله”.