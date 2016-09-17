كانتشار النار في الهشيم، انتشرت خلال الساعات القليلة الماضية، عبر صفحات التواصل الاجتماعي، صورة لما قيل إنها نوع جديد من الموضة الخاصة بالفتيات.

الصورة لفتاة ترتدي بنطال الجينز، يُظهر من ترتديه و كأنها مصابة بـ” تبول لا إرادي” وهو متوفر حالياً بعدد من المراكز التجارية.

فبين سلسلة طويلة من عبارات السخرية على تصميم البنطلون “الغريب” أكد البعض أن أفضل اسم يطلق عليه هو ” بي بي ستايل ” وهو الاسم الأكثر تداولا الآن عن البنطلون، بينما علق آخرون أن الفترة المقبلة ستزيد جرعة الأفكار الغريبة والتقاليع الفجة.