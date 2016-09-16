كشف النجم السوري معتصم النهار سبب خروجه خرج من مسلسل “باب الحارة” معتذراً عن عدم تقديمه شخصية “ظافر” التي جسّدها في الأجزاء الثلاثة الأخيرة، بسبب وفاة الشخصية ووالدها “ابو ظافر” (أسعد فضة) في الجزء الجديد.

وأضاف في تصريحات صحافية لموقع “بوسطة”: “تم التعاطي مع العمل باستسهال، من خلال النص وإدارة الممثلين، ولم تعد تحظى شخصيتي بإضافات أو تطورات مهمة”.

ويُشار إلى أن الفنّان الليث مفتي حلّ بدلاً من النهار في اداء الدور.

وذكرت صحيفة “الأخبار” اللبنانية بعض تطورات الجزء الجديد، إذ يكون صهر أبو عصام (محمد قنوع) قد أصيب بلوثة السهر عند الغجر، سيعود فتقنعه “فريال” (وفاء موصللي) بالزواج من ابنة “أبو ظافر” والسطو على كل أملاكه التي سيبددها على الغجر مجدداً.

واشارت الصحيفة الى أن من الممثلة أناهيد فيّاض ستعود لتقديم دور “دلال”، بعدما اعتذرت عن ذلك في الجزء الثامن.

وغالباً ما تتم وفاة الشخصية وفق عادة المخرج بسّام الملّا عند خروج الممثلين من العمل كما حصل مع شخصية “العكيد ابو شهاب” بأداء الفنّان سامر المصري، وفي مرّات قليلة استبدالها كحال شخصية “العكيد معتز″ من اداء الفنّان وائل شرف.