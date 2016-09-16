وجه الصحفي الفرنسيّ اريك زيمور، انتقاداً لوزيرة العدل الفرنسية السابقة، رشيدة داتي، على خلفية تسمية طفلتها “زهرة”، قائلاً: “”إنه تصرف غير وطني، لأن اسم ابنتها لا يأتي من قائمة الأسماء الفرنسية المسيحية الرسمية” .

وأضاف: “أمر مشين أن تطلق اسم والدتك على ابنتك، أحب أمي ولدي ابنة أطلقت عليها اسمها، وهو تصرف يقوم به ملايين الفرنسيين كل يوم “.

وجاءت تعليقات زيمور أثناء لقاء في إحدى القنوات التليفزيونية الفرنسية، طالب فيه بإعادة العمل بقانون يحدد أسماء المواليد المسموح بها في فرنسا , وكان القانون المشار إليه أُلغي عام 1993، بعد 200 عام من إقراره على يد نابليون بونابرت.

وقال زيمور أيضا إنه يشعر أن زعيمة الجبهة الوطنية، ماريان لو بان، ليست يمينية بما يكفي، وإن أسماء مثل زهرة، واسم لاعب كرة القدم زين الدين زيدان، تجعل أصحابها “أقل فرنسية” منه.

واعتبر أن تسمية الأشخاص بأسماء مسلمة دلالة على رفض تاريخ فرنسا”.

من جهتها انتقدت وزيرة العدل الفرنسية السابقة، رشيدة داتي، ما وصفته بتدخل البعض وانتقادها على خلفية تسمية طفلتها “زهرة” .

وشغلت داتي منصب وزيرة العدل في فترة الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي، ونشأت في بيت مسلم، لكنها تلقت جزء من تعليمها في مدرسة كاثوليكية. وتحدثت من قبل عن أنها تعتبر نفسها “ابنة فرنسا” قبل كل شيء.