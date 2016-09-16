نشرت مؤسسة ” One Voice” المعنية بحقوق الحيوان، مقطعا صادما عبر قناتها الرسمية بمقطع يوتيوب، يظهر فيها عمليات التعذيب المتبعة لنزع فراء الأرانب بأحد المزارع الفرنسية.

ويظهر في الفيديو كيف يتم نزع فراء الأرانب للحصول منه على النسيج وصوف الأنجورا المستخدم في صناعة الأزياء.

الأرانب التي تظهر في الفيديو من نوع الأنجورا تركية الأصل، وهي تربى للحصول على فرائها سواء بالنتف أو التمشيط أو القص، لكن في هذا المقطع تعذب حتى يدمى جسدها وهو الأمر الذي دفع السلطات الفرنسية لفتح تحقيق موسع في طريقة الاستفادة برحمة من تلك الحيوانات.