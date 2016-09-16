يفعل كل ما تفعله نجمة تلفزيون الواقع كيم كارديشيان، ويلبس مثلها ويطبق نفس ماكياجها، لأنّ ذلك يجعله يشعر بإحساس رائع، هذا ما فعله مراهق بريطاني يبلغ من العمر (15 عامًا) من مدينة ميدلسبرو، بعد أن خضع لعملية تحويل جنسه، وبدأ يطلق على نفسه “كايرا كيلي”.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فوجئت مدرسة المراهق بعد عودته إليها من إجازته الصيفية أنه صار على هيئة نجمة تلفزيون الواقع الأمريكي كيم كارديشيان.

وبدأ المراهق يلبس ملابس نسائية خلال العطلة، وعندما عاد إلى المدرسة فوجئ كثير من معلميه وأقرانه به ولم يعرفوه.

وكان الشاب يخاطب مراسل الصحيفة ويرجوه أن يخاطبه بمفردات الأنثى، مضيفا أن جميع المحيطين به أظهروا تفهمهم ودعمهم لعملية تحوله.

وحاول والدا الشاب إخفاء رغبة ابنهما في ارتداء الملابس النسائية خوفًا من الإشاعات والتهكمات ضده، رغم أنّ أقارب الفتى وجيرانه اتخذوا موقفًا إيجابيًا بعد ان قرر إعلان جنسه علنًا.