يفعل كل ما تفعله نجمة تلفزيون الواقع كيم كارديشيان، ويلبس مثلها ويطبق نفس ماكياجها، لأنّ ذلك يجعله يشعر بإحساس رائع، هذا ما فعله بريطاني يبلغ من العمر (15 عامًا) من مدينة ميدلسبرو، بعد أن خضع لعملية تحويل جنسه، وبدأ يطلق على نفسه “كايرا كيلي”.

Kairah Kelly, before transition, aged 14 (Collect/PA Real Life)

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فوجئت مدرسة المراهق بعد عودته إليها من إجازته الصيفية أنه صار على هيئة نجمة تلفزيون الواقع الأمريكي كيم كارديشيان.

38492b2c00000578-3786775-image-m-65_1473756335012

وبدأ المراهق يلبس ملابس نسائية خلال العطلة، وعندما عاد إلى المدرسة فوجئ كثير من معلميه وأقرانه به ولم يعرفوه.

38492bb000000578-3786775-image-m-70_1473756520312

وكان الشاب يخاطب مراسل الصحيفة ويرجوه أن يخاطبه بمفردات الأنثى، مضيفا أن جميع المحيطين به أظهروا تفهمهم ودعمهم لعملية تحوله.

Kairah Kelly age 15 (Collect/PA Real Life)

وحاول والدا الشاب إخفاء رغبة ابنهما في ارتداء الملابس النسائية خوفًا من الإشاعات والتهكمات ضده، رغم أنّ أقارب الفتى وجيرانه اتخذوا موقفًا إيجابيًا بعد ان قرر إعلان جنسه علنًا.

3849292c00000578-3786775-image-a-58_1473756133654

Kairah Kelly age 15 (Collect/PA Real Life)