تفاجأ المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية دونالد ترامب، من طلب مقدم البرنامج الشهير “جيمي فالون” خلال برنامجه The Tonight Show، بالعبث بشعره فيما ضج الجمهور لهذا الطلب الغريب، إلا أن المفاجأة كانت في موافقة ترامب على ذلك الطلب، والسماح لفالون بتخريب تسريحة ترامب المثيرة للجدل.

وحاول ترامب أن يبدو، عقب انتهاء تلك الواقعة، هادئاً رابط الجأش، على الرغم من حساسيته الشديدة تجاه كل ما ينشر أو يقال حول شعره، وقد تجرأ شخص ما على تخريب تسريحته الذهبية التي تعتبر إحدى معالمه المميزة ورافقته على مدار سنوات عمره.

وأوضح ترامب طريقة حصوله على تلك التسريحة، مشيراً إلى أنه يضع بعض منتجات الشعر على رأسه خلال الاستحمام ثم يتركها بعد تمشيط شعره بالمشط لتجف خلال ساعة يقضيها في قراءة الصحف، لتبدو بعدها بالشكل الذي يظهر عليه في العلن.

وأوضح خلال البرنامج أنه يتبع تلك الطريقة منذ سنوات، وأنه يهتم بتسريح شعره باستمرار، ولكن ذلك لا يعكس إفراطاً في الاهتمام بشعره، على حد قوله.