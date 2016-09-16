حررت الإدارة العامة لمباحث الآداب بالقاهرة، بقياد اللواء وائل جبريل مدير الإدارة والمقدم طاهر إخلاص رئيس قسم التحريات بمباحث الآداب ٣٥٠ محضرًا “معاكسات” لفظية خلال عيد الأضحى المبارك وحتى الجمعة.

وشملت المحاضر تحرير ٥٠ محضر معاكسة لفظية فى اليوم الأول للعيد، و٦٠م حضر تحرش لفظى ومعاكسات فى اليوم الثانى، و٥٤ محضرًا فى اليوم الثالث، و٦٠ باليوم الرابع، و٤٥ محضرًا الجمعة، وجميعهم معاكسات لفظية موجهة من شباب لفتيات فى الطرقات العامة والحدائق والمتنزهات أثناء احتفالات عيد الأضحى. وفي ما نقلت صحيفة اليوم السابع.

ويذكر أن إدارة مكافحة الآداب شاركت إدارة مكافحة العنف ضد المرأة المكونة من عناصر الشرطة النسائية حملاتها لتأمين احتفالات المواطنين بعيد الأضحى وخاصة فى منطقة سينمات وسط البلد.