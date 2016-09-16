سقطت طائرة متعددة الاستخدامات، تقل 4 أشخاص، بينهم طفلان، خلال عرض احتفالي، في مدينة شيجياتشوانغ، بمقاطعة خبي الصينية.

ويظهر في تسجيل فيديو لحظات سقوط الطائرة وهي مشتعلة فيما حاول قائدها تجنب الحشود، لكن جميع من كانوا على متن الطائرة لقوا حتفهم.