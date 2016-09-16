بعد عدة أشهر من غياب أي تحرك قانوني بشأن قضيتها، قررت الطالبة الجامعية في جامعة كارولينا الشمالية، “إيليني روبنسون” أن تتصرف بنفسها، وتكشف تفاصيل قيام لاعب كرة قدم بالاعتداء عليها جنسياً في عيد العشاق.

وتقول “روبنسون” إنها فعلت كل ما باستطاعة الضحية فعله، حيث بلغت عن الجريمة فوراً وتكلمت مع المحققين والتقطت صوراً وأكملت عدة دلائل على الاغتصاب.

وبحسب CNN فقد وظّفت محامياً وذهبت إلى المحكمة وطلبت من القاضي أن ترفع قضية ضد لاعب كرة القدم آلين آرتيس.

ورفعت القضية وعممت عن قصتها قائلة إن الجامعة التي تحبها خانتها بعدم اعتبارها ضحية هذه الجريمة.

وسلم آرتيس نفسه نتيجة الاتهامات، وقد فصل من فريق كرة القدم خاصته مؤقتاً.

وبالنسبة لمكتب المدعين، قالوا إنهم لم يأخذوا إجراءات بشأن هذه القضية، وأضافوا أنهم لم ينتهوا من التحقيق فيما حدث تلك الليلة.

ولم يرد آرتيس على الادعاءات، ومكتب المحامين المسؤول عنه قال لـCNN إنه لا يملك تعليقاً.





