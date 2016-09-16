قال قائد “فيلق القدس” التابع للحرس الثوري الايراني، اللواء قاسم سليماني، إنه “سيبقى جنديا مدى العمر للولي الفقيه قائد الثورة الاسلامية والنظام الاسلامي والشعب الايراني”.وفق تعبيره

جاءت تصريحات “سليماني” ردّاً على تصريحات مسؤولين اميركيين حول شعبيته، حيث قال “ان الجبهة المعادية تهدف دوما لإثارة الفرقة والمواجهة بين صفوف أبناء الشعب الايراني الثوري والموحد لذا ينبغي عدم ايلاء الاهتمام لأي تصريحات تأتي من هذه الجهة “.

واضاف كما ذكرت وكالة أنباء “فارس” الايرانية: “اني أبسط جندي من جنود الولي الفقيه ونظام الجمهورية الاسلامية والشعب البطل الأغلى علي من نفسي وان شاء الله وبعونه سبحانه وتعالى سأبقى مدى العمر في هذا الموقع “.